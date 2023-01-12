طبيب: التوتر والقلق والضغط العصبي سبب إصابة الشباب بأمراض القلب

حذّر الدكتور حازم عرنوس رئيس قسم قسطرة القلب بمعهد ناصر من إصابة الشباب بأمراض القلب، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة كشفت إصابة شباب في سن 25 عامًا بأمراض القلب لافتًا إلى أن السن لم يعد عامل خطورة للإصابة بأمراض الشريان التاجي.

التوتر والضغط العصبي سبب لأمراض القلب المختلفة

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن نمط الحياة والتوتر والأكل غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة والضغط العصبي يؤدي للإصابة بأمراض القلب المختلفة.

وأشار إلى أن اختلاف نمط الحياة والمنافسة في العمل ومحاولات كسب الرزق والضغوط من أجل التقدم في العمل تؤدي لأمراض تتلخص في إصابة الجهاز المناعي بالجسم مثل الأمراض الروماتيزمية والأمراض التي تؤدي للسكتات الدماغية وجلطات في القلب والمخ والجهاز العصبي وأمراض الروماتويد لافتًا إلى أن الروماتويد مرض مناعي ومن أسبابه القلق والتوتر.

الضغوط قد تسبب الوفاة

ولفت إلى أن الضغوط تؤدي لارتفاع ضغط الدم وإفراز هرمون الأدرنالين مع حدوث نشاط زائد في العصب السمبتاوي وارتفاع في ضغط الدم وزيادة عالية في ضربات القلب ووظائف عضلة القلب مشيرًا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي للإصابة بسكتة دماغية قد تؤدي للوفاة.