الوقت المثالي للنوم.. يحافظ على صحة القلب ويقلل من ارتفاع ضغط الدم

النوم أحد الأمور المهمة التي تحسن صحة الإنسان وتوفر له الراحة، ويقول العلماء إن الذهاب إلى الفراش في الساعة 11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإن الوقت المثالي للنوم هو منتصف الليل.

وأخضع الباحثون أكثر من 14000 رجل وامرأة للدراسة ممن يلتزمون بمواعيد النوم هذه في معظم ليالي الأسبوع ووجدوا أن فرص الإصابة بأمراض القلب تقل لديهم، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

النوم مبكرا أو متأخرا يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وعلى النقيض زاد النوم مبكرًا أو متأخرًا من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لأنه قد يعني أن الناس ينامون كثيرًا أو قليلًا، وكلاهما مرتبط بقراءات أعلى، ويؤدي التدخين والسمنة ونمط الحياة غير المستقرة إلى زيادة المخاطر، وتشير الدراسات إلى أن أنماط النوم غير المنتظمة هي أيضًا أحد العوامل.

وجدت دراسات سابقة أن الحصول على ما بين سبع وتسع ساعات في الليلة يقي من ارتفاع ضغط الدم، وتتبع الباحثون في جامعة جنوب الصين 14536 بالغًا من جميع الأعمار لمعرفة كيف أثرت عادات النوم على صحة قلبهم.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم تنخفض تدريجيا مع تأخير موعد النوم

وأظهرت النتائج التي نُشرت في مجلة Postgraduate Medicine، أن الرجال الذين ينامون عادة في الساعة 11 مساءً كانوا أقل عرضة بنسبة 32 % للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالآخرين الذين ينامون في وقت مبكر أو متأخر.

وأكدت النتائج التي توصل إليها الباحثون أن مخاطر ارتفاع ضغط الدم تنخفض تدريجياً مع تأخير موعد النوم، ويختلف هذا التأثير بين الجنسين، وأن النوم في أوقات أخرى يؤدي إلى انحراف ساعة الجسم الداخلية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، قد يعكس أيضًا مستويات عالية من الإجهاد العقلي الذي يزيد المخاطر على القلب.