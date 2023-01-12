انطلاق سباق الهجن المصري الإماراتي في شرم الشيخ بمشاركة 1100 متسابق.. اليوم

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إن سباق الهجن المصري الإماراتي سوف ينطلق اليوم الخميس، بمشاركة 1100 متسابق من مختلف القبائل في مصر، موضحا أنه سباق مصري محلي، يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «حمدان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم، على هامش السباق الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ لمدة يومين في مضمار الهجن الدولي، تمهيدا للمشاركة في السباق الدولي للهجن الذي تشارك فيه دول عربية في مضمار الهجن بشرم الشيخ.

3000 مشاهد

وأكد رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن السباق المقام بمضمار الهجن في شرم الشيخ بحضور 3000 مشاهد من مختلف المحافظات، يؤدي إلى حدوث رواج تجاري وسياحي في المضمار.

وأشار عيد حمدان إلى أن مضمار الهجن بشرم الشيخ، دولي مصمم لاستضافة سباقات عالمية، وجرى تطويره ليواكب أحدث ما وصلت إليه تقنيات مضامير الهجن في الدول العربية.

ولفت «حمدان» إلى أن السباق يشارك فيه متسابقين مصريين، استعدادا للمهرجان الدولي لسباقات الهجن الذي سوف تنظمه مصر والإمارات الشهر المقبل، بمشاركة دول عربية.

30 شوطا للسباق

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن المهرجان المصرس الإماراتس الثاني لرياضة الهجن والتراث تنطلق منافسته بين 1100 متسابق في مضمار الهجن بشرم الشيخ، وعدد الأشواط 30، مقمسة على مدار يومين، اليوم الخميس الافتتاح؛ إذ تشهد المنافسات 9 أشواط هي لبان ابكار، لبان ابكار زحراير، لبان قعدان وحراير، الضرايب، تتراوح مسافتها بين 2 و3 كيلو متر.

وتابع: «غدا الجمعة هو الختام؛ إذ يشهد المنافسة الكبرى، وعدد الأشواط 21 على فترتين، والأشواط أول صريمة، ضرائب، وابكار وقعدان وحراير، ثاني صريمه ابكار، قعدان، حراير، صرايم عباديات ابكار وقعدان، ثنايا حراير وعباديات، رباع ناب حراير، عباديات، بالإضافة إلى مارثون 12 كيلو وشوط محافظات.