حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى عودة حالة عدم الاستقرار شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حتى مساء الجمعة المقبل، وفقا للصور الواردة من الأقمار الصناعية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن السحب الممطرة تتكاثر بأقصى السواحل الشمالية للبلاد يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بنسب حدوث تتراوح بين 40 و50%، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والطرق الصحراوية والزراعية القريبة من المسطحات المائية والطرق الرابطة بين المحافظات، والمؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض الرؤية الافقية

وحذّرت الأرصاد قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق حتى التاسعة صباحا لحين سطوع أشعة الشمس، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال فترة النهار، معتدلا شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة العظمى بمدن ومحافظات الجمهورية بداء من الغد وحتى الإثنين المقبل ويتراوح الانخفاض بين درجة ودرجتين.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 14 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 15 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 16 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.