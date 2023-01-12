درجات الحرارة اليوم.. تصل إلى 4 على جبال سانت كاترين

أكد خبراء الأرصاد الجوية، وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ، على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرين إلى أن الانخفاض سيظل قائما خلال الأيام المقبلة، خاصة خلال ساعات النهار على جميع مدن الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان، أن الطقس سيكون بارد خلال النهار، على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة الصغرى على كاترين ليلا 4 درجات.

ولفتت «الأرصاد» إلى وجود أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة وغزيرة اليوم على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري، وشمال وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 12-1-2023 على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11