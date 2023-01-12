عرض «شلبي» في «سينما الشعب» بقصر ثقافة روض الفرج

افتتحت وزارة الثقافة ثالث المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في المشروع بقصر ثقافة روض الفرج في القاهرة، ضمن المرحلة السادسة من مشروع «سينما الشعب»، والتي تضم «قصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، وقصر ثقافة بورسعيد».

وتعرض سينما الشعب في روض الفرج حاليًا فيلم «شلبي» من بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، وبيومي فؤاد، وحاتم صلاح، والطفلة سيليا سعد، ومحمد محمود، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

قصر ثقافة روض الفرج تم تطويره ليكون منارة للإبداع ومتنفسا للمواهب الشابة، بما يتضمنه من نادي تكنولوجيا المعلومات، وقاعة لأنشطة المرأة، ومرسم للفنون التشكيلية، وقاعات المعارض والأنشطة بخلاف المكتبة عامة، ومكتبة الطفل.

كما استحدث مسرح مفتوح يتسع لنحو 150 مقعداً سيتم استغلاله في عروض مسرح الطفل والعرائس وغيرها من الأنشطة الثقافية.

خريطة سينما الشعب:

1- سينما قصر ثقافة جاردن سيتي

2- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

3- سينما ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

4- سينما دمنهور بمحافظة البحيرة.

5- سينما الإسماعيلية.

6- سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق.

7- سينما قصر ثقافة قنا

8- سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة في الغربية.

9- سينما قصر ثقافة كفر الشيخ.

10- سينما قصر ثقافة السويس.

11- سينما السادات بمحافظة المنوفية.

12- سينما شبين الكوم.

13- سينما قصر ثقافة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

14- سينما المركز الثقافي بطنطا في محافظة الغربية.

15- سينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد.

16- سينما قصر ثقافة أسيوط.

17- سينما قصر ثقافة الأقصر.

18- سينما قصر ثقافة العريش.

19- سينما روض الفرج.