سقوط مسنة من الطابق الرابع يثير فزع المارة بالقاهرة الجديدة

لقيت سيدة عجوز مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع، بالتجمع الأول في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها.

فزع المارة من سقوط السيدة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة التجمع الأول، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «شاهيناز أ. أ.» في العقد السادس من العمر وترتدي كامل ملابسها، وأن المارة فوجئوا بها تسقط ما تسبب في حالة من الفزع لديهم، وأبلغوا الشرطة في حين أن الجثة كانت وسط بركة من الدماء، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

جثة أخرى لسيدة مسنة في منطقة مهجورة

وتواصل مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مسنة في منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وكشفت التحريات عن أن مأمور قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا بالعثور على جثة مجهولة في منطقة مهجورة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مسنة في العقد السادس من العمر وفي حاله تعفن ولا يوجد مستندات تدل على هويتها، كما تبين وجود آثار حول الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة المباحث بتصوير الجثة ونشر صورها على أقسام الشرطة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، وفحص بلاغات التغيب بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي تحمل أوصاف تلك السيدة المجهولة.