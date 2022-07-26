تفاصيل سقوط «أميرة» من أعلى الطابق الرابع في أطفيح.. اختل توازنها

استعدت لنشر الغسيل بعدما نقلته للشرفة توجهت وفتحت الباب الزجاجي الخاص بشرفة الصالة قامت بنشر أول قطعة ثم الثانية والثالثة حتى وصلت للحبل الخامس فلم تستطع الفتاة صاحبة الـ 15 عاماً أن تطول يداها فحاولت أكثر من مرة إلا أن محاولاتها جميعها باءت بالفشل وسقطت من الطابق الرابع على الأرض أثناء المحاولة الأخيرة لتصبح جثة هامدة.

سقطت من الطابق الرابع

داخل إحدى شوارع مركز أطفيح تسمع صرخات النساء وأصوات الرجال العالية وسط تجمع الأهالي حول جثة الفتاة التي سقطت للتو من أعلى الطابق الرابع وحاول البعض إسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية وطلب سيارة إسعاف لنقل الفتاة.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وكان قسم شرطة مركز أطفيح تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع فتاة من أعلى الطابق الرابع وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة لفتاة في العقد الثاني من العمر وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اختل توازنها أثناء نشر الغسيل

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان التي أجرتها الأجهزة الأمنية تبين أن الفتاة تدعى «أميرة»، تبلغ من العمر 15 سنة، وأنها لقت مصرعها أثناء قيامها بنشر الغسيل فاختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع على الأرض ولقت مصرعها، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفية

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لتحديد سبب الوفاة والتأكد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

النيابة تستمع لأقوال أسرة الفتاة

واستدعت جهة التحقيق أسرة الفتاة لسماع أقوالهم بخصوص الواقعة ومعرفة التفاصيل الكاملة قبل وقوعها.