تعرف على أعلى عائد للشهادات الجديدة في البنوك الحكومية والخاصة

منذ إعلان أكبر مصرفين حكومين الأهلي المصري ومصر الأسبوع الماضي، طرح شهادات بسعر فائدة مرتفعة لم تحدث من قبل، بعائد سنوي 22.5 يصرف شهريا و25% سنويا، يتهافت العملاء على البنوك لشرائها.

وبعد أيام، كشف بنك CIB الذي يعد أكبر بنوك القطاع الخاص، عن إصدار شهادة جديدة بأجل عام ونصف العام، بعائد يصل لـ22.5%، وشهادات بعائد يصل إلى 22.5، الأمر الذي جعل الناس يتساءلون عما هي أعلى عائد على الشهادات الجديدة في البنوك وهو ما نرصده في السطور التالية.

أعلى عائد على الشهادات الجديدة

البنك الأهلي المصري - الشهادة البلاتينية

كشف البنك الأهلي الأسبوع الماضي، عن الشهادة البلاتينية السنوية التي تكون مدتها عام، والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، بسعر فائدة 22.5% بعائد يصرف شهريا، و25% سنويا، ويستطيع العميل الاقتراض من البنك بضمان الشهادات، وكذلك إصدار بطاقات ائتمان.

بنك مصر - شهادة طلعت حرب

وشهادة بنك مصر التي يطلق عليها «طلعت حرب»، بسعر فائدة سنوي 25%، وعائد شهري 22.5%، ويمكن أن يحصل العميل على قرض بضمان الشهادات وإصدار بطاقات ائتمانية.

بنك CIB

وبعد بنكي الأهلي المصري ومصر بأيام، أعلن البنك التجاري الدولي في مصر cib، رفع الفائدة على شهادة الادخار التي تكون مدتها عام ونصف العام ذات العائد الثابت، بعائد سنوي يصل إلى 20% يصرف شهريا و22.5 عند الاستحقاق، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

بنك QNB الأهلي

وأعلن أمس بنك QNB الأهلي، إصدار شهادات ادخارية جديدة لمدة عام ونصف العام بعائد سنوي 20% يصرف شهريا و22.5% عند الاستحقاق، والحد الأدنى لرابط الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.