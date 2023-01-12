«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: أمطار غزيرة ورعدية والخروج للضرورة القصوى

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لوجود موجة جديدة من الاضطرابات الجوية، التي تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على شمال البلاد وصولا إلى شمال الدلتا والقاهرة الكبري.

أمطار متفاوتة الشدة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن البلاد تتعرض منذ مساء أمس، لعدد من المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا ومنخفضات على سطح البحر المتوسط، تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والعالية والمتوسطة بدءً من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وتمتد إلى الداخل، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا، نظرا لوجود خلايا رعدية في تلك السحب، لذا يفضل الخروج في حالة الضرورة خاصة لسكان السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأمطار تبدأ من السواحل الشمالية للبلاد على مطروح والعلمين والإسكندرية والسلوم، وتمتد إلى محافظات شمال الدلتا، ومدن القناة، والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11