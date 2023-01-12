«وصل الخير» توزع 38 ألف كارتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في سوهاج

تستمر مبادرة وصل الخير توزيع قوافل الصناديق الغذائية بمراكز وقرى محافظة سوهاج المختلفة، وذلك بعد إعلان مبادرة حياة كريمة منذ أيام، أن عدد المستفيدين من كراتين المساعدات الغذائية من المواطنين في القرى والمحافظات النائية من الفئات الأكثر احتياجا، بلغ عددهم مليون و500 ألف كرتونة للأسر.

وواصلت مبادرة وصل الخير من خلال فرق عمل من المتطوعين توزيع 38000 كرتونة بالمراكز الآتية: «البلينا، جرجا، المنشأة، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينة»، وجارٍ استكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة، بحسب ما أعلنته «حياة كريمة» عبر صفحتها على «فيس بوك».

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائي للأهالي من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بجميع مراكز محافظة سوهاج.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.

جاء ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظات النائية التي تعاني ضعف الخدمات الأساسية.