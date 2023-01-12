3 جامعات تؤكد عدم رصد إصابات بكورونا أثناء الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراس الأول 2023 للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بكورونا بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

انتظام امتحانات الجامعات 2022-2023

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا، منوهاً إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا، والجامعة ملتزمة بكافة ضوابط الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.

عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا في امتحانات الجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنّ الجامعة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات، والانتهاء من كافة التجهيزات، و المتمثلة في تحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير الأطقم الطبية والتمريض بكل الكليات واللجان، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، مشيرا إلى أنه جرى تطبيق الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي، كما أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب حتى الآن .

وفي جامعة سوهاج، انتظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحسب الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، الذي أكد لـ«الوطن» عدم رصد أي حالات إصابة بفيرس كورونا بين الطلاب خلال سير العملية الامتحانية، مع التشديد على تطبيق قواعد الأعلى للجامعات.