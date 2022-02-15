ضبط سائق سيارة نقل تسبب في مصرع سيدة وإصابة شخصين في كرداسة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، لغز حادث العثور على جثة ربة منزل في أحد شوارع كرداسة، نافية وجود شبهة جنائية.

وذكرت أجهزة الأمن أن السيدة فارقت الحياة متأثرة بإصابات لحقت بها في حادث تصادم، حيث كانت تستقل مركبة «توك توك» بصحبة السائق وشخص آخر، وصدمتهما سيارة نقل، ما أسفر عن مصرعها وإصابة الآخرين، وتم ضبط سائق السيارة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة إلى النيابة للتحقيق.

وكان اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة بأحد شوارع كرداسة.

وانتقل المقدم معتصم رزق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، حيث جرى العثور على جثة سيدة مصابة بكسور.

حادث مروري وراء الحادث

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن السيدة كانت تستقل توك توك بصحبة السائق وشخص آخر، وخلال سيرهما اصطدمت بهم سيارة نقل، ما أسفر عن مصرعها وإصابة السائق والشخص الآخر.

حدد رجال المباحث هوية سائق السيارة النقل، وألقى رجال المباحث القبض عليه، واعترف بارتكاب الحادث، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنشأة ناصر

في سياق آخر تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى.

العثور على آثار حقْن في ذراع المتوفى

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين العثور على جثة شاب يدعى «وليد.م.ع»، 24 سنة، عاطل.

وبالفحص تبين أنّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، ووجود آثار حقْن في ذراع المتوفى، إذ تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.