«المهندسين» ترفض قيد خريجين جدد وتطالب «التعليم العالي» بالتحقيق (مستندات)

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، رفض النقابة لقيد عدد من الخريجين الجدد في جداول النقابة، لمخالفتهم قرارات وقواعد القيد، موضحا أنه تم مخاطبة وزارة التعليم العالي للتحقيق في المستندات المقدمة الخاصة بطالبي القيد.

القيد في نقابة المهندسين

حصلت «الوطن»، على الخطاب الذي وجهه نقيب المهندسين إلى وزير التعليم العالي، إذ ذكر المهندس طارق النبراوي في رسالة للجمعية العمومية، ما يلي:

الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية تحية طيبة وبعد، تم تقديم الخطاب المرفق إلى الدكتور وزير التعليم العالي، وسيتم اعتماد القرارات الخاصة بالقيد في النقابة السابق إعلانها عام 2022، في اجتماع مجلس النقابة القادم، يوم الأربعاء 11 يناير 2023، وكذلك تشكيل لجنة لمراجعة مَنْ تم قيده بالمخالفة لقانون النقابة عام 2022؛ لاتخاذ قرار بشأنهم، وإحاطة وزارة التعليم العالي بالأمر.

قواعد القيد في نقابة المهندسين

وفي وقت سابق طالب نقيب المهندسين المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول عضوية خريجي المعاهد الهندسية، غير الحاصلة على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم، فضلا عن عدم قيد خريجي الكليات من حاملي شهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، باستثناء شهادة معادلة الدبلوم الفني، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية خارج حدود الـ25 ألف خريج.