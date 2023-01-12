«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في شوارع ومحاور القاهرة الكبرى

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم في شوارع ومحاور القاهرة الكبرى.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات القادمة من الجيزة وفي اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وذات الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر.

كثافات متحركة في عباس العقاد

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائري، بينما يشهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم والمتجه إلى ميدان الأوبرا أو العكس.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، خلال تقديم برنامج صباح الخير يا مصر، إنّ هناك كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية، وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر، وصولا إلى شارع أحمد سعيد.

كثافات أعلى دائري المرج

وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام إلى الطريق الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في مناطق السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الظريق الزراعي، وللمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه إلى مناطق الجيزة، كذلك الأمر للمتجه إلى التجمع الخامس وفي طريق البساتين وزهراء المعادي.