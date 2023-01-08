«صباح الخير يا مصر» يبرز استقبال مجمع الأديان للزوار في عيد الميلاد المجيد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مجمع الأديان استقبل الزوار للاحتفال بعيد الميلاد المجيد».

المصريون يحتفلون بعيد الميلاد

وذكر التقرير، أن المصريين يحتفلون بمظاهر المحبة والفرحة في مختلف الأماكن على أرض السلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أنه ليس هناك رمز للسلام أفضل من مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، حيث يحتضن الرسالات السماوية الثلاث، لذا فهو مقصد سياحي مهم بمكانته التاريخية والدينية للمصريين والعالم.

ترانيم وفقرات احتفالية

وبدأت الاحتفالات بدق الأجراس من داخل الكنيسة المعلقة، باعتبارها أهم وأقدم الكنائس المسيحية التي بنيت في أواخر القرن الرابع الميلادي، إذ توافد إليها الزوار والمحتفلون من مصر ومختلف دول العالم.

وقالت زائرة: «هذا المكان له قدسية خاصة، والعيد به له طعم مختلف، أحرص على الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح هنا دوما، والأجواء هنا رائعة مع أصحابنا وأهلنا».

واحتضنت كنيسة العذراء مريم الأطفالَ بأصوات الترانيم والفقرات الاحتفالية الأخرى، في أجواء مبهجة جمعت بين الصغار والكبار، للتعبير عن فرحتهم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل هذا المكان المقدس الذي يستقبل الطوائف المسيحية المختلفة.