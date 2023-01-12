البورصة تربح 4 مليارات جنيه في بداية التعاملات.. و«إيجي إكس 30» يرتفع 1.28%

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، محققة مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 1.28%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 1.28% إلى مستوى 15714.31 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.79% عند مستوى 2831.43 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.75%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.75%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4259.4 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.92% عند مستوى 2760.26 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 393.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 85.2 مليون سهم عبر تنفيذ 11.559 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 4 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 4 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.017 تريليون جنيه.

ارتفاعت قوية في أعداد المستثمرين بالبورصة

وشهدت البورصة المصرية صعودا قويا خلال تعاملات الفترة الأخيرة، ونجح المؤشر الرئيسي الصعود بأكثر من 70%، كما صعد رأس المال السوقي بنحو 45% خلال الفترة الماضية، وترتب عليه زيادة أعداد المستثمرين والمتعاملين بالبورصة المصرية 202% خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت أسعار الأسهم مستويات سعرية قياسية، ما أدى إلى تحقيق أرباح مرتفعة بالاستثمار في الأسهم.