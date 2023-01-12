«غرفة الحبوب»: اشتروا الأرز بـ14.5 جنيه من المنافذ الاستهلاكية وقاطعوا «عم عبده البقال»

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ تجار الغرفة مُلتزمين ببيع نوعين من الأرز، «السائب» بسعر 14,5 جنيه للكيلو و«المعبأ» بسعر 18 جنيها للكيلو، وهي التسعيرة الرسمية للبيع للمستهلك.

وأضاف «الوليلي» فلـ«الوطن»، أنّ سعر كيلو الأرز السائب 14.5 جنيه والمعبأ 17.25 جنيه لتجار الجملة، وبالتنسيق مع مديريات التموين والسعر الرسمي بناء على توجيهات رئيس الوزراء، موصيا المواطنين بشرائه من المجمعات الاستهلاكية، وعدم الذهاب إلى عم عبده البقال.

شركات الأرز ملتزمة بالبيع بالأسعار الرسمية

وأكد التزام الشركات الكبرى بالبيع وفقا لـ التسعيرة وتوفير كميات كافية للتوزيع على منافذ البيع بإشراف مديرية التموين، والتوزيع على سلاسل تجارية بعينها عليها رقابة وملتزمة بسعر البيع المُعلن.

وأشار إلى بيع الأرز في بعض الأسواق الموازية بالمناطق الأكثر شعبية والتي لا يلتزم التجار فيها بالتسعيرة، قائلا: «هناك سوق موازٍ في بعض الأماكن يتم بيع السلع فيها بأسعار فوق الرسمية»، وفي طريقها للخسارة أمام وفرة المعروض الحكومي.

البحث عن البديل والشراء من منافذ البيع الرسمية والمجمعات الاستهلاكية

ونصح الوليلي، المواطنين، بالبحث عن الفرص البديلة وتشجيع منافذ البيع الملتزمة بالأسعار الرسمية والإقبال على الشراء منها، للتصدي لجشع البعض واستغلال الأوضاع، مضيفا: «على المستهلك الشراء من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للتموين والاستفادة من العروض بدلا من الشكوى».