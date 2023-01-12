للمصريين بالسعودية.. بنك مصر يقدم عوائد شهرية على الودائع

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة على الودائع سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية أو العربية، اعتبارا من شهر يناير الجاري، بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعري الإيداع والإقراض إلى لـ16.25% و17.25%، بواقع 300 نقطة أساس.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر على الودائع بالريال السعودي، فإن الوديعة من 2000 حتى 100 ألف ريال تحصل على عائد 0.200% في فترة من شهر لشهرين، أما الثلاثة أشهر لـ6 أشهر تكون عائدها 0.300%، أما السنة تصل إلى 0.625%.

أسعار الفائدة الجديد على الودائع بالريال السعودي

فيما يحصل صاحب الوديعة الأكبر حجمًا وتتراوح من 100 ألف حتى 300 ألف ريال على عائد الشهر أو الشهرين 0.0300%، أما الثلاثة أشهر تكون 0.0400 وهو نفس المبلغ لمدة 6 أشهر، أما السنة تصل إلى 0.0700%.

وبالنسبة للوديعة بمبلغ 300 ألف حتى 500 ألف ريال، يكون العائد 0.400% لمدة الشهر أو الشهرين، والثلاثة أشهر بعائد 0.0500% وكذلك الستة أشهر، أما السنة يصل إلى 0.0800%.

وفق جدول أسعار الفائدة على منتجات بنك مصر في يناير 2023، جاءت الوديعة الأكثر من 500 ألف حتى مليون ريال بعائد الشهر والشهرين 0.500% والثلاثة أشهر إلى ستة أشهر 0.0635 والسنة يكون 0.0900%.

شهادات الـ 25

يذكر أنّ بنكي الأهلي المصري ومصر، طرحا الأسبوع الماضي، شهادات ذات عائد مرتفع، بسعر فائدة 22.5%، بعائد يصرف شهريا، و25% بعائد يصرف سنويا، لمدة عام واحد.