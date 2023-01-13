توجيهات مهمة من «التعليم» حول شروط التقدم للإعارات الخارجية.. تعرف عليها

وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن الإعارات الخارجية للمتقدمين خلال العام الدراسي المقبل 2023/2024، مشددة على جميع المديريات بنسخ أسماء جميع المتقدمين في الوظائف والمواد المختلفة والمستبعدين على «سي دي»، لكل إدارة ومديرية تعليمية نظراً لقيام الإدارة بإنشاء قاعدة بيانات للمتقدمين سنوياً.

تقديم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إرفاق المؤهل الدراسي وصورة من جواز السفر وصورة من البطاقة الشخصية بطلب الإعارة وفق المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقدم ويتم الاستلام بمعرفة المديريات والإدارات التعليمية.

موجهو المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة في التدريس ببطاقة الإعارة

وأضافت الوزارة: «على المنتدب لمديرية او إدارة تعليمية الالتزام بألا يتقدم ببطاقة إعارة من الجهة الأصلية التابع لها وليس التي يعمل بها بالندب طبقاً للقرار الوزاري أي كانت مدة الانتداب، مشيرا إلى أن موجهي المواد لا يسمح لهم بتدوين الرغبة في التدريس ببطاقة الإعارة، أما الوظائف التي يسمح لها بالتدريس فتضم القائمين بأعمال وكلاء المدارس ومديري المدارس غير المتفرغين ومديري المدارس المتفرغين».

وأشارت وزارة التعليم إلى عقد الاختبار الشخصي للمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية مرة واحدة فقط، وفي حالة التخلف عن الاختبار يعتبر اعتذار عن طلب الإعارة مع عدم إعادة الاختبار مرة أخرى، وتدوين الرغبات بخط واضح في بطاقة التقدم للإعارة وطلب الإعارة مع التوقيع على ذلك.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتدوين الإجازات الخاصة للتعاقد الشخصي للعمل كمدرس فقط وتطابق الوظيفة المدونة بجواز السفر مع الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارة، ومراجعة الإعارات السابقة والأوامر التنفيذية من واقع ملف خدمته، وتدوين أكثر من رقم تليفون ومحمول ببطاقة وطلب الإعارة بخط واضح.