حبس متهمين بالتعدي على فتاة.. وقانوني: العقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإصابة فتاة بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة الإصابة العمد، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر، بوجود مشاجرة وإصابة فتاة بأحد المجمعات السكنية.

بالفحص والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وحدوث مشاجرة بينهم وبين المجني عليها بسب خلافات بينهم، وقاموا باحتجازها واعتدوا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم وبين المصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأن قانون العقوبات نص على أن «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.