على مساحة 1500 فدان.. انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن في جنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إنجاز أعمال تطوير المضمار التي شملت توسعته وإقامة ملحقات عديدة منها منصة حصينة للقادة وكبار الضيوف وإطالة التراك ليبلغ طوله 6 كيلومترات وتزويده ببوابات خاصة لكل فئة عمرية من الإبل المشاركة في السباقات.

إنشاء عزب بدلا من الخيام لإقامة الإبل

أضاف خالد فودة، أنه جرى إنشاء عزب بدلا من الخيام لإقامة الإبل والمربين والمدربين ومزودة بمطابخ وحمامات ومخازن للأعلاف ومستشفى بيطري، بالإضافة إلى القرية التراثية والمركز الإعلامي ومسجد.

أكد المحافظ أن المشروع الضخم لمضمار الهجن بشرم الشيخ الذي تبنته الدولة ودعمته الإمارات العربية الشقيقة تبلغ مساحته نحو 1500 فدان بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، تحملت الدولة 25 مليونا فقط، والباقي مشاركات وجهود ذاتية.

أشار إلى أن المشروع يستهدف في الأساس بعدا اجتماعيا أولته القيادة السياسية عنايتها الخاصة تقديرا لمتطلبات أهالي القبائل من البدو وتعزيزا للانتماء وإحياء التراث القيم العربية الأصيلة وتهيئة الظروف تحقق للأهالي مكاسب إقتصادية.

استعدادات المهرجان

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن، التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت 14 يناير، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من أقاليم مصر المختلفة، استعدادا للمهرجان.

وأكد المحافظ أن المستهدف من هذه الدورة اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار والوقوف علي كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة على إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المقرر خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بذل الجهد في التدريب والاستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذي تعلمناه في مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين على تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه.