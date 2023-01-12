«التعليم» تعدّل جداول امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج
كتب:
أميرة فكري
12:33 م | الخميس 12 يناير 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل جداول امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول 2022-2023، حيث تبدأ الامتحانات في المرحلة الإعدادية الساعة العاشرة صباحا.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، أنّ الامتحانات في المرحلة الثانوية تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا.