تفاصيل إصابة 13 طالبا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

تباشر الجهات المختصة التحقيق في إصابة 13 طالبًا، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، عند موقف الأقاليم بمدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقوع حادث تصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارًا من غرفة عمليات النجدة في أسوان يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص عند موقف الأقاليم يستقلهما عدد من طلاب مدرستين بمدينة أسوان الجديدة.

إصابة 13 طالبا في أسوان

أسفر الحادث عن إصابة 13 طالبًا، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.