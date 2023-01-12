أسماء 13 مصابا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

اصطدمت سيارتان ميكروباص إحداهما أجرة تقل مواطنين، والأخرى تابعة لمدرسة لغات تقل طلابا، بجوار موقف الأقاليم بمدينة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 13 بينهم 11 طفلا من مستقلي سيارة المدرسة الخاصة، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وتم نقلهم جميعا لمستشفى أسوان الجامعى لإسعافهم.

الإخطار الأمني والانتقال لموقع الحادث

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث وتبين تهشم الجزء الأمامي من السيارة الأجرة والجزء الخلفى لسيارة الطلاب

أسماء المصابين في حادث أسوان

أصيب 11 طفلا عمر 11 عاما بكدمات واشتباه كسر وكسور وهم:

- جنة ياسر عوض الله.

- معاذ محمود حجازي.

- جنة أحمد صابر.

- شعبان جلال.

- مريم أحمد حسين.

- رقية محمود.

- مالك ياسر.

- رودينا محمود.

- الزهراء محمود «التوأم لرودينا محمود»,

- أوليجة هاني كامل.

- إفرام جاد.

إصابة اثنين من مستقلي الميكروباص

- طه محمود 30 عاما.

بيشوى منصور سعيد 34 عاما.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ورفع اثار الحادث واعادة تسيير الطريق.