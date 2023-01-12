«التعليم» تكشف سبب توحيد موعد عقد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

حَسَم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول أسباب توحيد مواعيد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، بعد مطالبات أولياء الأمور بالسماح للطلاب بأداء الامتحان على مدار اليوم، وليس في توقيت معين.

توحيد مواعيد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن توحيد مواعيد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، سببه غلق أي منفذ لتسريب أسئلة الامتحانات، لأن السماح للطلاب بالامتحان في أي وقت على مدار اليوم، يسهل عملية الغش والتسريب ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

قرار توحيد امتحانات أبناؤنا في الخارج نهائي ولا رجعة فيه

وأضاف المصدر، أن قرار توحيد موعد امتحانات المصريين بالخارج، نهائي ولا رجعة فيه، مطالبا أولياء الأمور بمساعدة الوزارة حتى يتم عقد الامتحانات بسلام، لافتا إلى أن الامتحانات تبدأ بالمرحلة الإعدادية في العاشرة صباحا، وتبدأ امتحانات المرحلة الثانوية في الحادية عشر صباحا، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا.