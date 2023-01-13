أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة غرب قنا.. وحدات لكل المصريين «صور»

تعد مدينة غرب قنا، واحدة من مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بصعيد مصر داخل إقليم محافظة قنا، وتحظى المدينة باهتمام كبير من الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة في كافة القطاعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة غرب قنا، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة.

أبرز مشروعات «الإسكان» بمدينة غرب قنا

- تم وجارى تنفيذ 3264 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا.

- جار تنفيذ 30 عمارة بمرحلة متقدمة بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، بإجمالي 720 وحدة سكنية.

- ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بالمدينة.

- وجار الانتهاء من تنفيذ 136 عمارة ضمن بمادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل المصريين» بمساحة 90 م نموذج ثلاث غرف وصالة.

- تكثيف الجهود المبذولة بمختلف القطاعات بالمدينة لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين إلى المدينة.

- متابعة الموقف التنفيذى لـ 720 وحدة سكنية يتم تنفيذها لشريحة متوسطى الدخل بالمدينة، ضمن مشروع «سكن مصر».

- جار تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بنسبة إنجاز متقدمة بمدينة غرب قنا على مساحة حوالي 45 فدانا بقيمة تقديرية 592 مليون جنيه ( تشمل محطة المياه والمأخذ والخط الناقل).

- طاقة تصميمة 34500 متر مكعب/ يوم «كمرحلة أولى»، وذلك بهدف سرعة جذب السكان والتنمية بمدينة غرب قنا الجديدة.