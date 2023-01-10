شقق الإسكان المتوسط 2023، تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية داخل المدن الجديدة، وعليه أعلنت وزارة الإٍسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأيام الماضية عن طرح عدد من الشقق داخل مشروعات الإسكان المتوسط، وهي «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، على أن يبدأ الحجز 15 يناير الجاري.

تفاصيل طرح شقق الإسكان المتوسط 2023

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج» تفاصيل طرح شقق الإسكان المتوسط 2023 قبل أيام من بداية الحجز، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

س/ كم مشروع تتضمنه شقق الإسكان المتوسط 2023؟

ج/ تضم مشروعات الإسكان المتوسط 3 مشروعات، وهي: (سكن مصر، ودار مصر، وجنة).

س/ ما هو موعد حجز شقق الإسكان المتوسط 2023؟

ج/ سيتمّ إتاحة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط 2023 وبداية الحجز يوم 15 يناير الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

س/ كم عدد الشقق المطروحة ضمن مشروع دار مصر 2023؟

ج/ يبلغ عدد شقق دار مصر 2023 نحو 512 وحدة سكنية.

س/ ما هي مساحة شقق دار مصر 2023؟

ج/ تتراوح مساحة شقق دار مصر 2023 ما بين 100 م2 إلى 150 م2.

س/ ما هي المدن المطروح بها شقق دار مصر 2023؟

ج/ 4 مدن جديدة وهي: (برج العرب الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، و15 مايو).

س/ ما قيمة مقدم حجز شقق دار مصر 2023؟

ج/ قيمة مقدم الحجز 80 ألف جنيه.

س/ كم عدد الشقق المطروحة ضمن مشروع سكن مصر 2023؟

ج/ يبلغ عدد شقق سكن مصر نحو 8 آلاف و660 وحدة سكنية.

س/ ما مساحة شقق سكن مصر 2023؟

ج/ تتراوح بين 106م2 إلى 133م2.

س/ ما هي المدن المطروح بها شقق سكن مصر 2023؟

ج/ 11 مدينة جديدة، وهي: (دمياط الجديدة، وغرب قنا، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر، وناصر «غرب أسيوط»، والمنيا الجديدة، الشروق، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة).

قيمة مقدم الحجز

س/ ما هي قيمة مقدم حجز شقق سكن مصر 2023؟

ج/ قيمة مقدم الحجز 70 ألف جنيه.

س/ كم عدد الشقق المطروحة ضمن مشروع جنة 2023؟

يبلغ عدد شقق جنة المطروحة 10872 وحدة سكنية.

س/ ما هي مساحة شقق جنة 2023؟

ج/ تتراوح بين 100 م2 :161 م2.

س/ ما هي المدن المطروح بها شقق جنة 2023؟

ج/ مدن: (القاهرة الجديدة، وملوي الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة).

س/ ما هي قيمة مقدم حجز شقق جنة 2023؟

ج/ قيمة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.