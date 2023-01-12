قبل طرحها الأحد.. شروط حجز شقق الإسكان من موقع بنك التعمير

قال مصدر مصرفي ببنك التعمير والاسكان، إنه سيتم البدء فى حجز الوحدات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد اعلان وزارة الإسكان، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل ولمتوسطي الدخل، وللإسكان الفاخر بمشروع جنة ضمن مبادرتي التمويل العقاري بفائدة 3 و8 %.

وحدات سكنية من بنك التعمير والإسكان

أوضح المصدر المصرفي داخل بنك التعمير والاسكان، أنه سيتم تخصيص الوحدات السكنية، بأسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني في بنك التعمير والاسكان، والطرح الجديد سيكون في مدن متنوعة بأسعار مختلفة لملاءمة ظروف جميع المواطنين فى جميع المحافظات الجمهورية.

وتشمل شروط حجز الوحدات السكنية، أنه يجب سيتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق التمويل الاجتماعي، خلال الفترة التى سيتم الاعلان عنها يوم الأحد 15 يناير 2023.

ويقوم الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، باختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق.

شروط التقدم لحجز شقق «دار مصر، جنة، سكن مصر»

وجاءت شروط التقدم لحجز شقق «دار مصر، جنة، سكن مصر»، كالتالي:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز.

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.