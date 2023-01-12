قبل طرحها الأحد المقبل.. أبرز المعلومات عن شقق الإسكان المتوسط

يبدأ بنك التعمير والإسكان، في إتاحة كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط، عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، يوم الأحد المقبل الموافق 15 يناير، والتى ستتضمن أسعار وأماكن الوحدات السكنية المطروحة، ضمن 5 مشروعات للمواطنين متوسطي الدخل، وهي: «سكن مصر، دار مصر، جنة، قطامية جاردنز، مشروع الإسكان المتميز»، كى يتمكن المواطنون الراغبون في الحجز من الإطلاع على كافة تفاصيل الطرح.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لشقق الإسكان المتوسط، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التفاصيل الكاملة لشقق الإسكان المتوسط

مشروع الإسكان المتميز:

يضم مشروع الإسكان المتميز، 1791 وحدة سكنية، بمساحات 90 م2: 109 م2، وذلك داخل مدن: «رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة»، ويتم سداد مقدم حجز 60 ألف جنيه.

مشروع سكن مصر:

يضم المشروع 8660 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 106 م2: 133م2، داخل مدن «أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، العلمين الجديدة»، ويبلغ مقدم حجز شقق سكن مصر 70 ألف جنيه.

مشروع دار مصر ضمن شقق الإسكان المتوسط

يضم المشروع 512 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100م2: 150م2، داخل مدن «15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة»، ومقدم حجز 80 ألف جنيه.

مشروع جنة:

يضم المشروع 10872 وحدة سكنية، بمساحات 100 م2 :161 م2، داخل مدن «6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، ملوى الجديدة، المنصورة الجديدة»، ومقدم حجز 100 ألف جنيه.

مشروع قطامية جاردنز:

يضم المشروع 500 وحدة سكنية، بمساحات 90 م2: 125 م2، داخل مدينة القاهرة الجديدة، ومقدم حجز 100 ألف جنيه.

رابط وخطوات حجز شقق الإسكان المتوسط

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإنه يتم حجز شقق الإسكان المتوسط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، عبر هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات الأساسية للحجز والتى تتمثل في تسجيل البيانات الأساسية واختيار المشروع الراغب الحجز به.