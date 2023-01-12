الهاشمي رئيسا لمجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية اليوم، تنصيب الدكتور محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً لمجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة.

وقال محمود الهاشمي رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة بجامعة الدول العربية إن الشبكة جاءت من منطلق بناء كيان عربي موحد لجميع الكوادر الإعلامية المتميزة، وتقديم كافة أوجه الدعم التكنولوجي لهم.

وأضاف: «الشبكة تستهدف أيضاً استقطاب أصحاب المواهب الخاصة بالوطن لاستقطابهم ودمجهم في هذا الكيان العملاق بالتزامن مع الاهتمام الكبير بالشبمة في مختلف البلدان العربية، تأكيداً على الهوية والثقافة العربية بخلاف الترابط مع الثقافات العالمية المختلفة».

الهاشمي يلتقي مدير المنظمة لبحث التشكيل الجديد

والتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، الدكتور محمود الهاشمي بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور الدكتورة رانيا عبدالرازق أمين عام اللجنة الفنية للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة لبحث تشكيل مجلس أمناء الشبكة العربية.

كما بحث الطرفان خطط العمل المقترحة خلال الدورة الحالية لمجلس الامناء ودور إمارة عجمان كنقطة اتصال للشبكة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور ناصر القحطاني إن دور دولة الإمارات العربية داخل المنظمة العربية للتنمية الإدارية كبيراً باعتبارها عضواً شريكاً في المنظمة يعمل على إنجاح المبادرات المختلفة.

اختيار الهاشمي تقديرا لدوره في دعم المنظمة

وتابع: «اختيار الهاشمي لرئاسة الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة جاء تقديراً لجهوده في دعم أعمال المنظمة بشكل عام والشبكة بشكل خاص خلال عضويته لمجلس الأمناء خلال العامين المنصرمين».

ويشغل الهاشمي حالياً منصب المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، كما شغل الهاشمي قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، ومدير عام منطقة عجمان الحرة، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان

وحقق الهاشمي على مدار 32 عامًا من العمل في القطاعات المالية والاقتصادية والإعلامية، منجزات ملموسة ومشاريع متنوعة في الدوائر والهيئات التي عمل بها، إلى جانب تسهيل أعمال المستثمرين والشركات ورجال الأعمال بهدف ترسيخ مكانة عجمان كوجهة استثمار سياحي وتجاري رائدة في المنطقة.