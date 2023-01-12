إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو بأسيوط «صور»

أصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو على طريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي عند قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز أسيوط بورود بلاغٍ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو على الطريق الزراعي «أسيوط - سوهاج» عند قرية شطب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين سيارة ملاكي بيجو تحمل أرقام «ه ن س- 5216» وعربة كارو، وتسبب الحادث في إصابة عمرو حسين أحمد، 18 عاما، وأحمد مصطفي رمضان، 14 عاما، بجروح وكسور في أنحاء الجسم، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة ورفعت آثار الحادث.