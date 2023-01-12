محافظ القليوبية يتفقد معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية ببنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع الغذائية بشارع فريد ندا بمدينة بنها للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين لتلبية جميع احتياجاتهم، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وممثل من مباحث التموين .

توافر جميع السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان

وأكد الهجان"خلال تفقده المعرض على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون وبأسعار تتناسب مع جميع الفئات، مؤكداً توافر السلع الأساسية من زيت وسكر ومكرونة والعدس واللحوم والأرز بمختلف أنواعه على حسب نسبة الكسر لتتناسب مع جميع فئات المواطنين.

تجهيز وافتتاح معارض وشوادر «أهلا رمضان» ببعض مراكز المحافظة

وشدد المحافظ على أنه جار تجهيز وافتتاح معارض وشوادر أهلاً رمضان ببعض مراكز المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين .

وأعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام 0133212447 / 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 0119992924 وذلك على مدار الـ 24 ساعة .

ووجه الهجان رؤساء المُدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسؤولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض «أهلاً رمضان» بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار عرض التقرير اليومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.