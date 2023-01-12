كيف تربح 8 آلاف جنيه من بنك مصر؟.. كلمة السر في «وديعة الشهر»

بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بزيادة سعر الإيداع والإقراض لـ16.25% و17.25% بنسبة 3%، كشف بنك مصر أسعار الفائدة الجديدة على الودائع، اعتبارا من يناير الجاري.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد الذي بدأ اعتبارا من 4 يناير 2023، نرصد في السطور التالية، العائد إذا كانت الوديعة بـ200000 جنيه على حسب المدة.

أسعار الفائدة الجديد

يحصل صاحب الوديعة بمبلغ 200000 من المدة 7 أيام وأقل من 15 يوم على 3.875%، والأكثر من 15 يوم وأقل من شهر 4.375% أي 8000 جنيه، وبالنسبة لمدة الشهر والأقل من شهرين يصرف عائد 5.375% ونفس المبلغ لمدة الشهرين وأقل من 3 شهور.

وتكون الودائع لمدة 3 أشهر، وأقل من 6 أشهر بعائد 5.125%، والأكثر من 6 أشهر، وأقل من سنة 4.875%، فيما يحصل صاحب الوديعة بمبلغ 200000 لمدة سنة وأقل من سنتين على عائد 5.125%.

والودائع لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات ولمدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات و5 سنوات وأقل من 7 سنوات والأكثر من 7 سنوات يكون العائد 6.625%.

شهادات الـ25

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر، طرحا شهادات ذات عائد مرتفع، بسعر فائدة 22.5%، بعائد يصرف شهريا، و25% بعائد يصرف سنويا، لمدة عام.