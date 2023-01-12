«المواطن القدوة» مبادرة جديدة لدعم منظومة الأخلاق والذوق بالقليوبية

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاجتماع التحضيري للإعلان عن اللجنة التنفيذية والاستعدادات الأولية لتنفيذ وإطلاق مبادرة «المواطن القدوة» بالقليوبية التي تهدف إلى استعادة منظومة القيم والأخلاق وتقديم النماذج المتميزة التي تعد قدوة في مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد الشريف المدير التنفيذي للمبادرة، الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، ووليد الفرماوي وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور ناصر تكفه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام لشؤون الشباب.

رحب «الصبروط»، بالحضور معربا عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لرعايته للمبادرة واهتمام إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالمبادرة وتعميمها على مستوى المحافظات، مؤكدا اهتمامه بتنفيذ المبادرة بالقليوبية لتقديم نماذج ناجحة في مختلف المجالات تتمتع بالأخلاق وترتقي بالذوق العام لأبنائنا وتقدم لهم القدوة الحسنة.

تشكيل اللجنة التنفيذية لمبادرة المواطن القدوة بالقليوبية

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية للمحافظة طبقا لتوجيهات الوزير وتطرق الحديث إلى بحث آليات العمل والاستعداد لإطلاق فعاليات مبادرة المواطن القدوة بالقليوبية.

تدشين حملة توعوية عن المواطن القدوة

قال الدكتور أحمد الشريف، المدير التنفيذي للمبادرة، إن مبادرة «المواطن القدوة»، تهدف إلى إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع، وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا، وتدشين حملة توعوية عن المواطن القدوة، مستهدفة في مرحلتها الأولى كافة الشباب والنشء والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، بغض النظر عن السن والدين، ويتم اختيار هذه الشخصيات من خلال فرق عمل تجوب المحافظة على مستوى الإدارات الفرعية بالتعاون المؤسسة، وفق عدد من المعايير والضوابط تسبقها مجموعة من الندوات والمحاضرات حول المبادرة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة على دور مراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من المؤسسات في التكوين الإيجابي للشخصية، وأن عليها أدوار كبيرة في التوعية بنماذج القدوة لما لها من أدوار عديدة في التأثير الملموس على النشء والشباب، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع، متمنية أن تصبح المبادرة حالة مجتمعية.

وأضاف أن ذلك يأتى بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، عقب الاجتماع الذي عقد برئاسته وقيادات الوزارة مع قيادات مؤسسة القادة برئاسة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء المؤسسة بديوان عام الوزارة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المبادرة.