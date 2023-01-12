قناة الحياة تنشر فيديو عن مركز تنمية الأسرة بقرية فطيرة بكوم أمبو.. يخدم 51 ألف نسمة

نشرت قناة «الحياة» مقطع فيديو عن استمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز كوم أمبو.

وأوضح التقرير أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يتكون من «أرضي وأول علوي» على مساحة 650 متر مربع.

مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يخدم 51 ألف نسمة

وأشار التقرير إلى أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يحتوي على حضانة ومركز تنمية المرأة وصالات تدريب وألعاب ووحدة مودة وعلاج طبيعي وفصول محو أمية.

ولفت التقرير إلى أن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يخدم 51 ألف نسمة في قرى «فطيرة» و«العدوة» و«كرم الديب» و«منيجة» و«الرغامة» والتوابع.

المركز يخدم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين

وقال المهندس عوض يوسف، مدير مشروع مركز تنمية الأسرة بقرية فطيرة بكوم أمبو، إن مركز تنمية الأسرة بقرية «فطيرة» يخدم الأسرة بصفة عامة والمرأة والطفل المعاق خاصة، ولا سيما المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات كثيرة منها ورش عمل ومكاتب للمشرفين وأماكن للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وعمل مسارات محددة في الأرضية للمكفوفين لمساعدتهم للوصول دون مساعدة.