مدير التنمية الريفية لقناة الحياة: صغار المزارعين لديهم خبرة ويجب استغلال التطور

قال ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن المدارس الحقلية تعد إحدى الأدوات المهمة في الإرشاد الزراعي والدعم الفني، التي تهدف بالاهتمام بصغار الفلاحين، الذين يزرعون أقل من 3 أفدنة، ويستهدفون حد أدنى نصف فدان.

التطور في أصناف التقاوي

أضاف «بولس»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن صغار الفلاحين إمكاناتهم محدودة، تجعل متابعتهم للمعلومات الفنية الحديثة في الإرشاد الزراعي والتطور في أصناف تقاوي القمح والممارسات الزراعية الصحيحة.

وتابع: «صغار الفلاحين لديهم خبرة، ويمارسون الزراعة، لكن هناك تطور حديث في البرامج الزراعية، بفضل مراكز البحوث بوزارة الزراعة وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وبالتالي حدث تطور علمي كبير في الممارسات الزراعية».

دور المدارس الحقلية

وأشار إلى أن أغلب أوقات المزارعين في الحقل، لأنهم يمارسون الزراعية بأيديهم، رغم إمكاناتهم المحدودة، وبالتالي جاء دور المدارس الحقلية، لتوصيل الممارسات الزراعية لصغار الفلاحين لتنفيذها بشكل صحيح مع المجلس الاستشاري التابع لمبادرة «ازرع».

ولفت إلى أن المدرسة الزراعية تكون في الحقل، من خلال منهج يضعونه مجلس الاستشاري وخبراء من مبادرة ازرع.