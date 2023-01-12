محمد رمضان يهنئ منة شلبي بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد

هنأ الفنان محمد رمضان، زميلته الفنانة منة شلبي، على انطلاق تصوير مسلسلها الجديد، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

ونشر رمضان صورة تجمعه بـ منة شلبي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بقوله: منة شلبي مبروك بداية تصوير مسلسلك بالنجاح والتوفيق مع المخرجة مريم عزت أبوعوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه، في انتظار مشروع قوي كالعادة.

العمدة مشروع محمد رمضان في رمضان 2023

وفي سياق مختلف، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد العمدة المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يروج له من حين لآخر بنشر صور من الكواليس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل العمدة لمحمد رمضان

ويشارك في بطولة مسلسل العمدة، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.