قناة القاهرة الإخبارية تبرز تقرير «الوطن» عن استضافة كأس العالم للقوة البدنية

أبرز برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، التقرير الذي نشره موقع «الوطن»، بعنوان «لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا مصر تنظم كأس العالم للقوة البدنية».

وقال اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إنّ الأزمة «الروسية - الأوكرانية» سبب تحويل مسار تنظيم بطولة كأس العالم للقوة البدنية من روسيا التي كانت تنظم البطولة كل عام إلى دولة أخرى، وكان من المقرر عقد البطولة الشهر الماضي، غير أنّها أُجّلت وتم ترشيح عدد من الدول بينها مصر، خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc.

وأضاف بركات، أنه جرى اختيار مصر لتنظيم البطولة، كاشفًا عن أن التحديات كانت كبيرة للحصول على تنظيم البطولة، غير أن الاتحاد الدولي وافق في النهاية خاصة وأن مصر لديها العديد من الأطفال الذين أحرزوا العديد من الميداليات، مع تحقيقهم أرقام كبرى في البطولات الدولية.