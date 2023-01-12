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موعد ومكان عزاء والد الفنانة ريم البارودي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:28 م | الخميس 12 يناير 2023
ريم البارودي في جنازة والدها

ريم البارودي في جنازة والدها

انتهت مراسم دفن جثمان والد الفنانة ريم البارودي، قبل قليل، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، حيث غيّبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أزمة صحيّة ألمّت به قبل أيام.

موعد ومكان عزاء والد ريم البارودي

زيقام عزاء والد الفنانة ريم البارودي، السبت المقبل بمسجد الصديق، في منطقة مساكن شيراتون، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

مساندة زينة لريم البارودي

وكانت الفنانة زينة ساندت ريم البارودي، بعد وفاة والدها، إذ حرصت على أن تكون أولى الحضور في جنازة والد صديقتها ريم.

انهيار ريم البارودي

ودخلت الفنانة ريم البارودي في حالة من انهيار تام، عقب انتهاء من صلاة الجنازة على والدها، التي أقيمت في مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، وكان برفقتها الفنانة زينة.

 

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