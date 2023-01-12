«حياة كريمة»: أوشكنا على الانتهاء من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل بسوهاج

أعلنت مؤسسة حياة كريمة قرب الانتهاء من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية بيت داوود بمركز جرجا التابعة لمحافظة سوهاج ليدخل حيز التشغيل في القريب العاجل، موضحة أن المشروع مقام على ما يقرب من 1200 متر مربع، ليقدم العديد من الخدمات على رأسها «مركز للعلاج الطبيعي، مركز للتخاطب، حضانة، صالة للالعاب الرياضية والعلاجية، ورش للتدريب، معرض منتجات يدوية، فصل محو الأمية، عيادة تنظيم الاسرة، مركز مودة للمقبلين على الزواج»، مشيرة إلى أن المركز متواجد به طريقة برايل للمكفوفين تسهيلًا عليهم.

قوافل وصل الخير

وأشارت حياة كريمة إلى وصول قوافل وصل الخير إلى محافظة سوهاج، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بتوفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بكل مراكز محافظة سوهاج.

توزيع 38 ألف كرتونة

وأشارت المؤسسة إلى توزيع قوافل الصناديق الغذائية ضمن مبادرة وصل الخير بمراكز وقرى المحافظة المختلفة من خلال فرق عمل المتطوعين، موضحة أن إجمالي ما تم توزيعه 38000 كرتونة بمراكز: «البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينة»، مؤكدة على استكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة.