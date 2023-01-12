إخماد حريق بمزرعة ونفوق عدد من الكتاكيت في قلين بكفر الشيخ

تمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة، للوحدة المحلية بحصة الغنيمي، بمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، ما تسبب في نفوق عدد من الكتاكيت، فيما أنقذت باقي المزرعة من الاحتراق، وجار البحث لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر.

إخماد الحريق

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة للوحدة المحلية بحصة الغنيمي، وجرى توجيه سيارتين إخماد حريق تابعتين لقوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق الذي شب في المزرعة.

نفوق عدد من الكتاكيت

بالفحص تبين أن الحريق شب في المزرعة، وتسبب في نفوق عدد من الكتاكيت، وتم التعامل مع الحريق، وإنقاذ بقية الكتاكيت بالمزرعة، ولم يتبين حتى الآن سبب الحريق، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بعمل تقرير الأدلة الجنائية، وحصر الخسائر وسبب نشوب الحريق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.