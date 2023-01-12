عاجل.. الأرصاد تحذر من 4 أيام وموعد تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس خلال الأيام القادمة، حيث تشير الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن هناك استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إثر تأثرهم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

موعد تحسن الطقس

وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، أن موعد تحسن الطقس يبدأ في المناطق الداخلية من غداً الجمعة، ويستمر ذلك خلال الأيام القادمة، إلا أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد أمطار خلال أيام الجمعة 13 يناير، السبت 14 يناير، وتقل الأحد على شمال البلاد حيث تزداد فرص سقوط الأمطار في أقصي غرب البلاد، على أن تعود فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد يوم الإثنين 15 يناير.

موعد تحسن الطقس على السواحل الشمالية

أوضحت عضو مركز الإعلام الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية أن الإثنين القادم يشهد سقوط أمطار على بعض محافظات جنوب الوجه البحري، مشيرة إلى أن كميات وفرص سقوط الأمطار تختلف من يوم لآخر نتيجة تغير شدة تأثير المنخفض الجوي.

أوضحت الأرصاد سقوط أمطار مابين متوسطة إلى رعدية وعزيزة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، يوم الجمعة وتكون يوم السبت 14 يناير متوسطة على السواحل الشمالية في البلاد وتكون خفيفة على جنوب الوجه البحري.