أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الشرقية.. الطماطم 5 جنيهات واليوسفي 6

تعد الخضروات والفاكهة أهم الاحتياجات الأولية للأسرة والأفراد، لذا يسعى المواطنون لمعرفة أسعارها بشكل يومي، وتقدم «الوطن» خدمة لمتابعيها وقرائها، باستعراض أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق والمحلات في مساء اليوم الخميس.

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة في مساء اليوم الخميس، بأسواق الشرقية بتسعيرة السوق.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

سعر كيلو البازلاء «بسلة» 15 جنيها.

سعر كيلو البصل 8 جنيهات.

سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال 6.5 جنيها، و8.5 جنيها حسب النوع.

سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.

سعر كيلو فاصوليا خضراء 15 جنيها.

سعر كيلو قلقاس 8 جنيهات.

سعر كيلو يوسفي 10 جنيها، و6 جنيهات حسب النوع.

سعر كيلو تفاح أحمر وأضر 30 جنيها

و 35 جنيها.

سعر كيلو برقوق 40 جنيها.

سعر كيوي 35 جنيها.

سعر كيلو بطاطس 10 جنيهات.

سعر كيلو فلفل أخضر وشطة خضرا 12.5.

سعر كيلو خيار 10 جنيهات.

سعر كيلو ليمون 15 جنيها.

سعر كيلو باذنجان 8 و10 جنيهات حسب النوع.

سعر كيلو كنتالوب 12.5 جنيها.

سعر كيلو رمان 25 جنيها.

سعر كيلو موز 12.5 جنيها.

سعر كيلو جوافة 17.5 جنيها.

سعر كيلو ملوخية 10 جنيها.

سعر قطعة بروكلي من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو فلفل ألوان 25 جنيها.

سعر قطعة قرنبيط تبدأ من 15 جنيها حسب الحجم.

وتواصل «الوطن» عرض أسعار الخضروات والفاكهة يوميا بالشرقية والمحافظات، لقرائها ومتابعيها، ضمن عدد الخدمات المقدمة كأسعار السلع الغذائية، اللحوم، الفاكهة والخضروات في الأسواق العامة، وكذلك في منافذ البيع المخفضة المعلن عنها.