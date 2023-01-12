إزالة قنبلة يدوية صغيرة من صدر جندي أوكراني خلال عملية جراحية «صور»

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تمت إزالة قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي أوكراني، وفقا لشبكة «بي بي سي».

ونشرت الخدمات الطبية صورا، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أظهرت الأشعة السينية للقنبلة بالقرب من قلب الجندي، وأخرى أظهرت جراحا وهو يمسك العبوة المميتة بيديه.

تفاصيل إجراء الجراحة

وذكرت الخدمات الطبية أن جنديين ساعدا في الإشراف على العملية، وذلك من أجل تنفيذها بأمان، مضيفة أنه تم إجراء الجراحة دون استخدام التخثير الكهربي، وهي طريقة شائعة يستخدم فيها تيار كهربائي للمساعدة في السيطرة على النزيف أثناء الجراحة، حيث إن العبوة يمكن أن تنفجر في أي وقت، مشيرة إلى أن الجندي المصاب يتعافى الآن.

القنبلة طولها 4 سم ومصممة للانفجار فوق الأرض مباشرة

وفي سياق متصل، أشارت الخدمات الطبية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن العبوة كانت عبارة عن قنبلة من نوع «في أو جي»، طولها 4 سم، ويتم إطلاقها من قاذفة قنابل يدوية، ويمكنها قطع مسافة 400 متر تقريبا، وصممت للانفجار فوق الأرض مباشرة.

وأجرى العملية الطبيب العسكري، أندري فيربا، الذي وصف بأنه أحد أكثر الجراحين خبرة في القوات المسلحة الأوكرانية، في حين لم ترد أنباء عن تاريخ ومكان إصابة الجندي على أرض المعركة، على الرغم من أن المنشور نشر يوم الاثنين الماضي.