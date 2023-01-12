لحظة مؤثرة بين متسابق ووالدته في «كابيتانو مصر»: تعاني من مرض شديد

شهدت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «on»، لحظة مؤثرة، عندما حضرت والدة المتسابق عمر أيمن، الذي استغنى عنه الكابتن أحمد الكاس في حلقة سابقة.

عمر يعاني من فقدان التركيز

واتضح أن عمر كان يعاني من فقدان التركيز بسبب مرض والدته الشديد، الذي تعرضت له مؤخرا.

وأحضر فريق عمل كابيتانو مصر مفاجأة له، وتم إحضار والدته التى تعانى من مرض كان السبب فى فقدان عمر لتركيزه.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.