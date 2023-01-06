«كابيتانو مصر» يهدي «كعك» للمتسابقين المسيحيين احتفالا بعيد الميلاد

احتفلت حلقة اليوم، من برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة « ON E»، بالمتسابقين المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وقدمت المذيعة لينا طهطاوي، كحك العيد للمشاركين.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وحكى بعض المتسابقين مواقف طريفة حدثت بينهم سواء أثناء إقامتهم أو في التدريبات أو المباريات.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر» التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.