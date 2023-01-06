برنامج كابيتانو مصر.. «زياد»: والدي سبب حبي للكرة.. و«أيمن»: مارسيلو مثلي الأعلى

كشف المتسابق زياد محمد فؤاد من الإسكندرية، عن حلمه بالفوز بلقب برنامج كابيتانو مصر، مؤكدا أن والده يقوم بتدريبه على رمال شواطئ الإسكندرية.

زياد: والدي سبب عشقي كرة القدم

وقال زياد خلال برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON E»، إن مثله الأعلى عالميا لوكا مودريتش، وفريقه المفضل هو ريال مدريد.

و كشف المتسابق أيمن إبراهيم من الدقهلية، عن عشقه لكرة القدم، وكيف ساعده والده فى تنمية مهاراته، مؤكدا أنه يلعب في الجانب الأيسر من الملعب ومثله الأعلى هو البرازيلي مارسيلو.

وعبر أيمن، عن أمله في الفوز بلقب كابيتانو مصر والاحتراف في ريال مدريد.

وشهدت الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر»، التي عرضت اليوم، مباراة بين فريق محمد عبد الوهاب بقيادة سارة حسنين، وفريق مسعد نور الذي يقوده عبد الستار صبري.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.