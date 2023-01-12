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المتسابقة ندى أشرف تتألق في الغناء بالموسم الثاني من «الدوم»

كتب:

محمد عزالدين
11:35 م | الخميس 12 يناير 2023
ندى أشرف

ندى أشرف

انطلق منذ قليل، الموسم الثاني من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، الذي يذاع على قناة «DMC»، بعرض اختبارات المواهب في مختلف المحافظات، وكانت البداية من محافظة بورسعيد، وتم عرض مواهب في التمثيل والغناء والإعلام، وسط إشادة لجنة التحكيم. 

أشادت لجنة تحكيم من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، المذاع على قناة DMC، مساء اليوم، بالمتسابقة ندى أشرف. 

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض على dmc، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب فى جميع محافظات مصر فى مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلى، لاكتشاف المزيد من المواهب فى جميع الفنون.

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