العبارة سالم إكسبريس تجذب السياح بسفاجا.. متحف في قاع البحر الأحمر «صور»

مرت ثلاثة عقود من الزمان على حادث العبارة سالم إكسبريس منذ غرقها جنوب شواطئ الغردقة وبالتحديد قبالة سواحل سفاجا في شهر ديسمبر عام 1991، فأصبحت بمثابة متحف تحت الماء ومن أهم مواقع الغوص في قاع البحر الأحمر إذ تجذب إليها السياح الأجانب لممارسة الغوص والتجول داخل حطام العبارة التي ترقد بأعماق البحر الأحمر.

متحف تحت الماء

قال محمد شبانة مدرب غوص بالغردقة في تصريحات لـ الوطن، إن حطام العبارة سالم إكسبريس يرقد في أعماق البحر الأحمر على عمق 32 مترت وأصبح واحدا من أهم مواقع الغوص حيث تحول حطام العبارة إلى متحف تحت الماء يضم سيارات وأجهزة كهربائية وحقائب ومتعلقات الركاب.

أسرار العبارة سالم إكسبريس

ويسترجع «شبانة» ذكرياته منذ 32 سنة منذ غرق العبارة والتي شارك في أحداث إنقاذ ما تبقى فيها برفقة مجموعة غواصين من الغردقة وسفاجا بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وقتها للبحث عن جثث الفرقى بين ثنايا العبارة عقب 6 ساعات من غرقها واستقرارها على جانبها الأيمن على عمق 32 مترا قبال سواحل سفاجا بحوالي 16 ميلا بحريا.

الدرافيل تنقذ غرقى سالم إكسبريس

يستطرد شبانة: شاركت في أحداث العبارة وقتها ورأيت بعيني مجموعة الدرافيل تنقذ الغرقى وتجذبهم من ملابسهم وتسبح بهم إلى شواطئ سفاجا.

ويضيف شبانة على مر السنوات أصبحت العبارة موقعا متميزا للغوص حيث أحاطت الشعاب المرجانية بجسم العبارة، ووضعت مراكز الغوص برنامج لزيارة للسياح من هواة الغوص والبحث عن المغامرة بشواطئ جنوب الغردقة وقبالة سواحل سفاجا حيث موقع غرق السفينة، والتجول داخل حطام العبارة وكبائن الركاب، ومشاهدة متعلقات الركاب والحقائب والسيارات والأجهزة الكهربائية الغارقة.